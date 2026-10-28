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الشرطة في هذا البلد تستدعي طفلاً لا يتعدّى الـ 3 أعوام... هل خافوا من موهبة "ميسي المستقبل"؟
منوعات
2026-10-28 | 11:34
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الشرطة في هذا البلد تستدعي طفلاً لا يتعدّى الـ 3 أعوام... هل خافوا من موهبة "ميسي المستقبل"؟
تحول يوم رياضي ترفيهي للأطفال في إحدى حدائق ولاية فلوريدا الأميركية إلى سجال واسع وموجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي عقب استدعاء الشرطة بسبب خلاف يتعلق بمشاركة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في مباراة لكرة القدم.
وبدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من مسؤول الرابطة المنظمة لمباراة صغار السن يفيد بوجود اضطراب ومشادة مع والدة الطفل نيڤادا بيير. وبينما أوضح مسؤول الدوري في بلاغه أن الوالدة تصرفت بأسلوب مثير للإزعاج اعتراضاً على مدة مشاركة نجلها في الملعب، أكد والدا الطفل أن طفلهما تعرض للاستبعاد والظلم لمجرد تفوقه الرياضي اللافت واستحواذه على الكرة رغم خوضه المباراة مع أطفال يبلغون من العمر خمس سنوات وتسجيله عشرة أهداف قبل استبعاده.
من جانبها، أعلنت شرطة وينتر بارك في بيان رسمي أن الحادثة أُغلقت باعتبارها مسألة مدنية لا تتضمن أي شبهة جنائية مع عدم إجراء أي توقيفات أو فرض مغادرة إجبارية على العائلة التي أبدت تعاوناً كلياً وقررت المغادرة بعد انتهاء الفعالية بالتزامن مع عرض الرابطة رد رسوم الاشتراك للأسرة.
وامتد أثر الحادثة إلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقاطع تظهر مهارة الطفل واستدعاء الشرطة، مما أثار غضب شخصيات بارزة كصانعة المحتوى Miss Rachel التي دعت الطفل لبرنامجها، والمحامي بن كرامب، والنجم روبرت غريفين، الذين استنكروا معاقبة طفل على ميزته الرياضية.
ورداً على هذا التفاعل، أعلنت منظمة i9 sports فتح تحقيق في الواقعة، فيما عبّرت والدة الطفل عن شعور الأسرة بالإهانة لتأكيدها على حق ابنها في اللعب.
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