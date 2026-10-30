النوم مع الجوارب... هل يساعد فعلًا على النوم بشكل أسرع؟

قد يبدو النوم مع الجوارب عادة غير مريحة للبعض، فيما لا يستطيع آخرون الاستغناء عنها خلال الليالي الباردة. لكن هل يمكن أن تساعد هذه العادة فعلًا على النوم بشكل أفضل؟ يشير أطباء متخصصون في النوم إلى أن تدفئة القدمين قد تسهّل الدخول في النوم، وإن كانت فوائدها محدودة ولا تنطبق بالضرورة على الجميع.

وبحسب تقرير نشره موقع "Us Weekly"، فإن ارتداء الجوارب أثناء النوم قد يساعد الجسم على تنظيم حرارته، إذ تؤدي تدفئة القدمين إلى توسيع الأوعية الدموية في الجلد، ما يساهم في إطلاق الحرارة وخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهي إحدى الإشارات الطبيعية التي تساعد الدماغ على الاستعداد للنوم.

ونقل التقرير عن اختصاصية الأعصاب وطب النوم الدكتورة مونيكا ماثور أن بعض الدراسات الصغيرة أظهرت أن تدفئة القدمين قد تقلّل الوقت اللازم للاستغراق في النوم وتحسّن بعض مؤشرات جودته، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من برودة القدمين.

لكن الأطباء يشددون على أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن أدلة قوية تثبت أن ارتداء الجوارب يحسّن النوم بشكل ملحوظ لدى الجميع. لذلك، يُنظر إلى هذه العادة على أنها وسيلة بسيطة قد تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالراحة، وليست علاجًا لمشكلات النوم.

هل النوم بالجوارب آمن؟

عمومًا، يُعتبر النوم بالجوارب آمنًا لدى معظم البالغين الأصحاء، شرط اختيار جوارب نظيفة وجافة ومريحة، تسمح بمرور الهواء ولا تضغط على الكاحلين أو القدمين.

ويحذّر الأطباء من أن الجوارب الضيقة قد تؤثر في الدورة الدموية، فيما قد يؤدي احتباس الرطوبة والتعرّق إلى تهيّج الجلد أو زيادة خطر الالتهابات.

كما يُنصح الأشخاص المصابون بالسكري أو اعتلال الأعصاب المحيطية أو مشكلات الدورة الدموية بتوخي الحذر عند اختيار الجوارب، والانتباه إلى أي علامات تهيّج أو إصابة في القدمين.

ما الجوارب الأنسب للنوم؟

ينصح الأطباء باختيار جوارب فضفاضة وناعمة تسمح بمرور الهواء وتمتص الرطوبة، مع تجنّب الأربطة المطاطية الضيقة. كما يُفضّل ارتداء زوج نظيف وجاف كل ليلة.

وبالتالي، قد يكون ارتداء الجوارب قبل النوم خيارًا بسيطًا لمن يعانون من برودة القدمين، لكن الأهم هو اختيار ما يمنح الجسم الراحة من دون التسبب بالتعرّق أو الضغط على القدمين.