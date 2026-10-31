ملابس نسائية ومظهر غير مألوف لمحاضر في جامعة أكسفورد يثيران الجدل… وشكاوى رسمية تكشف التفاصيل (صورة)

أثار محاضر في جامعة أكسفورد البريطانية موجة من الجدل والانتقادات بسبب ظهوره المتكرر بملابس نسائية وصدر اصطناعي ضخم، وسط شكاوى من أكاديميين وطلاب سابقين اعتبروا أن سلوكه يتجاوز حدود المظهر الشخصي ويثير تساؤلات بشأن المعايير المهنية داخل الجامعة.



وبحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يواجه مات راتلي، المحاضر في الكيمياء الحيوية بكلية سانت هيلدا، انتقادات متزايدة بعدما وجّه ثلاثة من خريجي الكلية، بينهم أخصائية بارزة في علم النفس السريري، رسالة رسمية إلى إدارتها، أعربوا فيها عن قلقهم من أن سلوكه "ينتهك كرامة النساء"، وقد يخلق بيئة تعليمية يشعرن فيها بالإهانة أو الترهيب.



وتلقّت الكلية رسالتَي شكوى رسميتين إضافيتين على الأقل، إحداهما من أحد أولياء أمور الطلاب الحاليين، فيما اعتبر بعض المشتكين أن تصرفات المحاضر قد ترقى إلى مستوى التحرّش الجنسي بالطالبات والموظفات.



ونقلت الصحيفة عن أحد الأكاديميين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه اضطر إلى التغيب عن معظم جلسات التدريب التي شارك فيها راتلي بسبب شعوره بعدم الارتياح من مظهره، مشيرًا إلى أن ارتداءه صدرًا اصطناعيًا بارزًا وملابس قصيرة خلال الأنشطة الأكاديمية جعله يشعر بالإحراج.