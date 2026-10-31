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ملابس نسائية ومظهر غير مألوف لمحاضر في جامعة أكسفورد يثيران الجدل… وشكاوى رسمية تكشف التفاصيل (صورة)

منوعات
2026-10-31 | 15:33
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ملابس نسائية ومظهر غير مألوف لمحاضر في جامعة أكسفورد يثيران الجدل… وشكاوى رسمية تكشف التفاصيل (صورة)
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ملابس نسائية ومظهر غير مألوف لمحاضر في جامعة أكسفورد يثيران الجدل… وشكاوى رسمية تكشف التفاصيل (صورة)

أثار محاضر في جامعة أكسفورد البريطانية موجة من الجدل والانتقادات بسبب ظهوره المتكرر بملابس نسائية وصدر اصطناعي ضخم، وسط شكاوى من أكاديميين وطلاب سابقين اعتبروا أن سلوكه يتجاوز حدود المظهر الشخصي ويثير تساؤلات بشأن المعايير المهنية داخل الجامعة.

وبحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، يواجه مات راتلي، المحاضر في الكيمياء الحيوية بكلية سانت هيلدا، انتقادات متزايدة بعدما وجّه ثلاثة من خريجي الكلية، بينهم أخصائية بارزة في علم النفس السريري، رسالة رسمية إلى إدارتها، أعربوا فيها عن قلقهم من أن سلوكه "ينتهك كرامة النساء"، وقد يخلق بيئة تعليمية يشعرن فيها بالإهانة أو الترهيب.

وتلقّت الكلية رسالتَي شكوى رسميتين إضافيتين على الأقل، إحداهما من أحد أولياء أمور الطلاب الحاليين، فيما اعتبر بعض المشتكين أن تصرفات المحاضر قد ترقى إلى مستوى التحرّش الجنسي بالطالبات والموظفات.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأكاديميين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه اضطر إلى التغيب عن معظم جلسات التدريب التي شارك فيها راتلي بسبب شعوره بعدم الارتياح من مظهره، مشيرًا إلى أن ارتداءه صدرًا اصطناعيًا بارزًا وملابس قصيرة خلال الأنشطة الأكاديمية جعله يشعر بالإحراج.
 


كما كشفت إحدى خريجات الكلية أنها شعرت بالانزعاج من مظهر المحاضر طوال فترة دراستها، لكنها لم تتقدّم بشكوى رسمية خشية أن تُفسَّر اعتراضاتها على أنها تعبير عن التعصّب أو التمييز.

من جهتها، انتقدت الأخصائية النفسية لوسي جونستون، إحدى الموقّعات على رسالة الشكوى، ما وصفته بتقاعس إدارة الكلية عن التعامل مع المخاوف المطروحة، معتبرةً أن الخوف من اتهامات التعصّب قد يمنع بعض النساء من التعبير عن شعورهن بعدم الارتياح.

بدورها، حذّرت المحامية المتخصصة في قضايا العمل نعومي كانينغهام من احتمال تعرّض الكلية لإجراءات قانونية، معتبرةً أن سلوك المحاضر يثير تساؤلات جدية بشأن التحرّش وحقوق الطلاب والموظفين.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت جامعة أكسفورد التزامها بتوفير بيئة تعليمية شاملة تحترم جميع أفراد مجتمعها، مشددةً على ضرورة التزام العاملين في التدريس بالمعايير المهنية المناسبة واحترام الطلاب.

ورفضت الجامعة التعليق على القضايا الفردية المتعلقة بالموظفين، موضحةً أن بإمكان الطلاب تقديم شكاواهم عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة.

ولم يتضمّن التقرير ردًا مباشرًا من راتلي على الاتهامات الموجّهة إليه، كما لم يُعلن عن أي قرار تأديبي بحقه.

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