فاتورة بـ12 ألف دولار بسبب رمز على طاولة المطعم... متابعو بثّ مباشر يورّطون صانع محتوى

تحولت تجربة بث مباشر عادية لصانع المحتوى الأميركي الشهير نيكولاس فوسكو، المعروف بـ"لايسي"، إلى درس قاسٍ في مخاطر الفضاء الرقمي، بعد أن أدّى ظهور رمز استجابة سريعة (QR Code) بالخطأ أمام الكاميرا إلى تكبّده خسائر مالية تجاوزت 12 ألف دولار في أحد مطاعم اليابان.بدأت القصة خلال أول بث مباشر لـ"لايسي" من اليابان برفقة صديقته، حيث التقطت الكاميرا بالخطأ رمز الطلب الإلكتروني الخاص بطاولتهما. ولم يفوّت المتابعون الفرصة، إذ قام البعض بمسح الرمز واستغلال نظام الطلب الذكي لطلب سيل هائل من الأطعمة والمشروبات الضخمة من دون علم صاحب الطاولة.ولم يدرك صانع المحتوى حجم الورطة إلا بعد أن توجّه طاقم المطعم إلى طاولته لإبلاغه بالطلبات المسجّلة باسمه، ليُصدم بثلاث فواتير متتالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.6 مليون ين ياباني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أميركي، وهو ما اضطره لسدادها بالكامل رغم تعامل الجمهور مع الموقف كمجرّد "مزحة".وفي فيديو وثّق ردة فعله، أبدى "لايسي" دهشته وغضبه قائلًا: "كان تصرفاً غريباً يا رفاق. لم أرَ شيئا كهذا من قبل".وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من وصف ما جرى بالمقلب الطريف وغير المألوف، وبين من اعتبره تجاوزاً صارخاً لحدود المزاح وتصرفاً غير مسؤول أدى إلى إهدار الطعام واستغلال ثقة صانع المحتوى. وفي المقابل، أجمع العديد من المراقبين على أن الحادثة تمثّل جرس إنذار لصناع المحتوى بضرورة توخي الحذر التام حيال ما يظهر أمام الكاميرات من تفاصيل حساسة، كرموز الاستجابة السريعة والبيانات الشخصية، تفادياً لمواقف مشابهة.