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كيف تعزّز ذاكرتك؟ 10 نصائح بسيطة من الخبراء لتحسين التركيز والتذكّر

منوعات
2026-11-02 | 07:36
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كيف تعزّز ذاكرتك؟ 10 نصائح بسيطة من الخبراء لتحسين التركيز والتذكّر
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كيف تعزّز ذاكرتك؟ 10 نصائح بسيطة من الخبراء لتحسين التركيز والتذكّر

مع التقدم في العمر، قد تتراجع قدرة الإنسان على التذكّر، إلّا أنّ الخبراء يؤكدون أنّ الذاكرة مهارة يمكن تطويرها من خلال عادات يومية بسيطة، بدءاً من القراءة وتعلّم مهارات جديدة وصولاً إلى النوم الكافي وممارسة تمارين ذهنية منتظمة.
 
وينصح المختصون بإبقاء الدماغ نشطاً عبر تعلّم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية أو ممارسة ألعاب تتطلب التركيز، مثل الشطرنج. كما تشير دراسات إلى أنّ القراءة المنتظمة، سواء للروايات أو الكتب العلمية، تساهم في تعزيز القدرات الإدراكية وقد تقلّل من خطر التراجع المعرفي والخرف مع التقدم في العمر.
 
ومن التقنيات الفعّالة لتحسين الذاكرة ربط المعلومات بالصور والقصص، أو اعتماد ما يُعرف بـ"قصر الذاكرة"، حيث يربط الشخص المعلومات بأماكن مألوفة في ذهنه لتسهيل استرجاعها. كذلك، تساعد الاختصارات والخرائط الذهنية والبطاقات التعليمية على تنظيم المعلومات وتثبيتها، خصوصاً خلال فترة الدراسة والتحضير للامتحانات.
 
ويشدد الخبراء أيضاً على أهمية تجنّب المشتتات، ولا سيما الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة المعلومات بشكل متكرر وعلى فترات متباعدة لضمان الاحتفاظ بها على المدى الطويل. كما يُنصح بتدوين المواعيد والمهام اليومية والاستعانة بالتنبيهات لتفادي النسيان.
 
أما النوم، فيؤدي دوراً أساسياً في تثبيت المعلومات وتنظيمها داخل الدماغ، إذ يحتاج البالغون إلى سبع ساعات على الأقل من النوم ليلاً للحفاظ على أداء ذهني جيد. ويؤكد المختصون أنّ الجمع بين النوم الكافي والتعلّم المستمر والتدريب الذهني يساعد في الحفاظ على ذاكرة أكثر نشاطاً وكفاءة.
 

منوعات

التقدم في العمر

الإنسان

التذكر

خبراء

الذاكرة

عادات يومية

الدماغ

علم.

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