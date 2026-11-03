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قصة ثلاث توائم فُصلوا عند الولادة… سرٌّ غامض عن كاتب سيناريو أميركي

منوعات
2026-11-03 | 05:58
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قصة ثلاث توائم فُصلوا عند الولادة… سرٌّ غامض عن كاتب سيناريو أميركي
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قصة ثلاث توائم فُصلوا عند الولادة… سرٌّ غامض عن كاتب سيناريو أميركي

كشف كاتب السيناريو الأميركي كليف دورفمان، المعروف بأعماله السينمائية والتلفزيونية، ومنها فيلم Warrior المرشّح لجائزة الأوسكار عام 2011 ومسلسل Entourage، عن تفاصيل غير متوقعة تتعلق بأصوله العائلية، بعدما اكتشف في السنوات الأخيرة أنّه قد يكون أحد المشاركين في دراسة نفسية مثيرة للجدل أُجريت خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وبدأت رحلة اكتشافه بعد مشاهدته الوثائقي Three Identical Strangers عام 2018، الذي يروي قصة ثلاثة توائم متطابقين فُصلوا عند الولادة ووُضعوا لدى عائلات مختلفة من دون إبلاغهم بوجود إخوة لهم، بهدف إخضاعهم لدراسة حول تأثير الوراثة والبيئة في نمو الأطفال.
 
وتبيّن لدورفمان أنّ وكالة التبنّي التي تولّت توزيع التوائم الثلاثة، وهي Louise Wise Services في نيويورك، هي نفسها التي أشرفت على تبنّيه في ستينيات القرن الماضي.

وتعود الدراسة المثيرة للجدل إلى الطبيب النفسي للأطفال بيتر نيوباور، الذي تابع تطوّر توائم وأطفال تم فصلهم عند الولادة وتوزيعهم على عائلات مختلفة، من خلال مراقبة سلوكهم وإخضاعهم لاختبارات نفسية. إلّا أنّ الدراسة لم تُنشر، ولا تزال سجلاتها محفوظة في جامعة ييل ومغلقة أمام الجمهور حتى عام 2065.
 
ويقول دورفمان إنّه تواصل مع ممثلين عن الجهة المشرفة على هذه السجلات عام 2018، وأُبلغ بأنّه كان جزءاً من الدراسة، رغم أنّه لم يكن توأماً أو أحد ثلاثة توائم، بل مشاركاً منفرداً من دون علمه أو موافقته، وفق روايته التي أكّدت زوجته السابقة أنها سمعت تفاصيلها خلال اتصال هاتفي.

في المقابل، نفت المؤسسة اليهودية للخدمات الأسرية والطفولية، المسؤولة عن الإشراف على سجلات الدراسة، أن يكون دورفمان من بين المشاركين المسجلين لدى جامعة ييل، مؤكدة أنّها لم تبلغه يوماً بمشاركته فيها. ولا يزال الكاتب يشكّك في هذا النفي، خصوصاً أنّه يتذكر خضوعه لاختبار ذكاء خلال طفولته بحضور شخص يعتقد أنّه الطبيب نيوباور.

وعلى الصعيد العائلي، كشف دورفمان أنّه علم منذ صغره بأنّه طفل متبنّى، لكنه لم يلتقِ بوالدته البيولوجية إلّا عندما بلغ الأربعين من عمره. وأخبرته حينها أنّ والدها هدّد بحرمانها من الميراث إذا احتفظت به.
 
وقد شكّلت هذه التجارب، إلى جانب الأسئلة التي لا تزال بلا إجابات حول ماضيه، مصدر إلهام جزئياً لروايته الجديدة Crime Family، التي تتناول علاقة مضطربة بين شخصية رئيسية وعائلتها. ورغم رغبته في معرفة المزيد عن أصوله، يؤكد دورفمان أنّه تعلّم التعايش مع الغموض، من دون السماح للأسئلة العالقة بأن تحدّد هويته أو مسار حياته.
 

منوعات

ثلاث توائم

فصل

الولادة

سر غامض

كاتب سيناريو أميركي

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أميركا

قصة.

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