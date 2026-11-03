الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أشخاص يكتفون بأربع ساعات من النوم يومياً… ما السر وراء هذه القدرة؟

منوعات
2026-11-03 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أشخاص يكتفون بأربع ساعات من النوم يومياً… ما السر وراء هذه القدرة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أشخاص يكتفون بأربع ساعات من النوم يومياً… ما السر وراء هذه القدرة؟

في حين يحتاج معظم البالغين إلى نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً للحفاظ على صحتهم ونشاطهم، يتمكّن بعض الأشخاص من الاكتفاء بأربع أو خمس ساعات فقط، من دون الشعور بالتعب أو التأثير في قدرتهم على ممارسة نشاطاتهم اليومية. ويشير العلماء إلى أنّ السر قد يكمن في عوامل وراثية نادرة تؤثر في طبيعة النوم ومدته.

ومن بين هؤلاء إيمي بوغ برنارد، أستاذة علم المناعة في جامعة كولورادو، التي اعتادت النوم عند العاشرة مساءً والاستيقاظ قرابة الرابعة والنصف فجراً، لتبدأ يومها بنشاط، وتمارس الرياضة وتمشي مع كلبها وتباشر عملها قبل الثامنة صباحاً.
 
وفي عام 2019، اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية مرتبطة بحالة تُعرف باسم "قِصر النوم الطبيعي العائلي" (FNSS)، وهي حالة وراثية نادرة تسمح لبعض الأشخاص بالنوم لفترات قصيرة من دون المعاناة من الآثار المعتادة لقلة النوم.

وتشير الأبحاث إلى أنّ هذه الطفرات قد لا تقتصر على تقليل ساعات النوم، بل ربما توفر حماية من بعض تداعياته، مثل ضعف الذاكرة. ففي تجارب أُجريت على الفئران، تبيّن أنّ بعض الطفرات المرتبطة بهذه الحالة ساهمت في تقليل اضطرابات الذاكرة، كما أظهرت دراسة على توأمين عام 2014 أنّ الشخص الحامل للطفرة كان ينام أقل من شقيقه بنحو ساعة، لكنّه أظهر قدرة أفضل على الحفاظ على أدائه بعد البقاء مستيقظاً لمدة 38 ساعة. ويعتقد الباحثون أنّ ذلك قد يرتبط بحصوله على قدر أكبر من فوائد النوم العميق رغم قصر مدته.

ولا تقتصر الاختلافات في ساعات النوم على الطفرات النادرة، إذ يُقدّر العلماء أن العوامل الوراثية تفسّر ما بين 30 و65 بالمئة من الاختلافات في مدة النوم بين الأشخاص. وقد رصدت دراسة حديثة شملت نحو 650 ألف شخص قرابة 244 منطقة جينية مرتبطة بمدة النوم، إلّا أنّ تأثير كل منها بمفردها يبقى محدوداً.
 
وفي المقابل، لا تعني القدرة الوراثية على النوم لفترات قصيرة بالضرورة التمتع بصحة أفضل، إذ ربطت أبحاث أخرى بعض المتغيرات الجينية المرتبطة بقلة النوم بارتفاع احتمالات الأرق والتعب، إضافة إلى حالات صحية مثل الاكتئاب واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والسكري من النوع الثاني.

ويحذّر الباحثون من أنّ الشعور بالنشاط بعد ساعات نوم قليلة لا يعني بالضرورة أن الجسم والدماغ حصلا على الراحة الكافية. فقد أظهرت دراسات أنّ تقليص مدة النوم إلى أربع أو ست ساعات لليلة الواحدة يؤدي تدريجياً إلى تراجع الأداء الذهني، رغم أنّ المشاركين لم يشعروا بزيادة كبيرة في النعاس.
 
ويؤكد العلماء أنّ فهم الاختلافات الجينية قد يساعد مستقبلاً في تحديد الأشخاص القادرين فعلاً على الاكتفاء بنوم قصير، والتمييز بينهم وبين من يعتقدون أنهم بخير رغم تأثر قدراتهم، كما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تساعد على الحد من أضرار اضطرابات النوم.
 

منوعات

بالغين

نوم

ساعات نوم

صحة

نشاط

تعب

نشاطات يومية.

LBCI التالي
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي اليوبيل الذهبي لصدور أول كتاب من كتب الفرض الإلهي (صور)
قصة ثلاث توائم فُصلوا عند الولادة… سرٌّ غامض عن كاتب سيناريو أميركي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-30

فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-12

النوم والرياضة والغذاء تلتقي عند نقطة واحدة... السرّ موجود داخل خلاياك

LBCI
أخبار دولية
2026-10-29

سوريا تعلن مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء سيول وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار دولية
2026-09-19

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة بنيران إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

هل يؤثر ترتيب الولادة في شخصيتنا؟ هكذا تختلف صفات الابن الأكبر والأوسط والأصغر

LBCI
منوعات
09:39

بطاقة نادرة لباتمان من عام 1966 تُباع في مزاد... والرقم خيالي! (صور)

LBCI
منوعات
09:31

هل تعانون من ضجيج الجيران؟ إليكم حلول ذكية لاستعادة الهدوء داخل الشقق السكنية

LBCI
منوعات
08:54

جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي اليوبيل الذهبي لصدور أول كتاب من كتب الفرض الإلهي (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-10-30

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار دولية
2026-10-23

الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو

LBCI
خبر عاجل
2026-06-19

الخارجية الإيرانية: نظرا لأن التوقيع على نص مذكرة التفاهم تم إلكترونيا فإن عقد اجتماع سويسرا لم يعد أمرا ملحا

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:22

لازانيا على الطريقة اللبنانية... كيف أعدّها الشيف فادي زغيب؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:27

حزب الله يطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

LBCI
أخبار لبنان
07:12

لجنة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لرفع الظلم عنّا

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جولة ميدانية لوزير الزراعة في منطقتَي البقاع والهرمل

LBCI
أخبار لبنان
06:41

السفير الصيني خلال تقديم هبات لمناطق في قضاء صور: نقف الى جانب الشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
04:43

نواف سلام: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها

LBCI
أخبار دولية
03:18

ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار دولية
02:08

قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
15:24

إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:50

صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول

LBCI
حال الطقس
00:33

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:08

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

LBCI
أمن وقضاء
02:46

مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار لبنان
02:26

مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات في مهلة لا تتعدى 31 كانون الأول المقبل

LBCI
رياضة
06:35

مأساة تهزّ الملاعب الإسبانية… وفاة لاعب ثلاثيني بعد اصطدام عنيف بحارس مرمى خلال مباراة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More