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أشخاص يكتفون بأربع ساعات من النوم يومياً… ما السر وراء هذه القدرة؟
منوعات
2026-11-03 | 07:43
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أشخاص يكتفون بأربع ساعات من النوم يومياً… ما السر وراء هذه القدرة؟
في حين يحتاج معظم البالغين إلى نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً للحفاظ على صحتهم ونشاطهم، يتمكّن بعض الأشخاص من الاكتفاء بأربع أو خمس ساعات فقط، من دون الشعور بالتعب أو التأثير في قدرتهم على ممارسة نشاطاتهم اليومية. ويشير العلماء إلى أنّ السر قد يكمن في عوامل وراثية نادرة تؤثر في طبيعة النوم ومدته.
ومن بين هؤلاء إيمي بوغ برنارد، أستاذة علم المناعة في جامعة كولورادو، التي اعتادت النوم عند العاشرة مساءً والاستيقاظ قرابة الرابعة والنصف فجراً، لتبدأ يومها بنشاط، وتمارس الرياضة وتمشي مع كلبها وتباشر عملها قبل الثامنة صباحاً.
وفي عام 2019، اكتشفت أنها تحمل طفرة جينية مرتبطة بحالة تُعرف باسم "قِصر النوم الطبيعي العائلي" (FNSS)، وهي حالة وراثية نادرة تسمح لبعض الأشخاص بالنوم لفترات قصيرة من دون المعاناة من الآثار المعتادة لقلة النوم.
وتشير الأبحاث إلى أنّ هذه الطفرات قد لا تقتصر على تقليل ساعات النوم، بل ربما توفر حماية من بعض تداعياته، مثل ضعف الذاكرة. ففي تجارب أُجريت على الفئران، تبيّن أنّ بعض الطفرات المرتبطة بهذه الحالة ساهمت في تقليل اضطرابات الذاكرة، كما أظهرت دراسة على توأمين عام 2014 أنّ الشخص الحامل للطفرة كان ينام أقل من شقيقه بنحو ساعة، لكنّه أظهر قدرة أفضل على الحفاظ على أدائه بعد البقاء مستيقظاً لمدة 38 ساعة. ويعتقد الباحثون أنّ ذلك قد يرتبط بحصوله على قدر أكبر من فوائد النوم العميق رغم قصر مدته.
ولا تقتصر الاختلافات في ساعات النوم على الطفرات النادرة، إذ يُقدّر العلماء أن العوامل الوراثية تفسّر ما بين 30 و65 بالمئة من الاختلافات في مدة النوم بين الأشخاص. وقد رصدت دراسة حديثة شملت نحو 650 ألف شخص قرابة 244 منطقة جينية مرتبطة بمدة النوم، إلّا أنّ تأثير كل منها بمفردها يبقى محدوداً.
وفي المقابل، لا تعني القدرة الوراثية على النوم لفترات قصيرة بالضرورة التمتع بصحة أفضل، إذ ربطت أبحاث أخرى بعض المتغيرات الجينية المرتبطة بقلة النوم بارتفاع احتمالات الأرق والتعب، إضافة إلى حالات صحية مثل الاكتئاب واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والسكري من النوع الثاني.
ويحذّر الباحثون من أنّ الشعور بالنشاط بعد ساعات نوم قليلة لا يعني بالضرورة أن الجسم والدماغ حصلا على الراحة الكافية. فقد أظهرت دراسات أنّ تقليص مدة النوم إلى أربع أو ست ساعات لليلة الواحدة يؤدي تدريجياً إلى تراجع الأداء الذهني، رغم أنّ المشاركين لم يشعروا بزيادة كبيرة في النعاس.
ويؤكد العلماء أنّ فهم الاختلافات الجينية قد يساعد مستقبلاً في تحديد الأشخاص القادرين فعلاً على الاكتفاء بنوم قصير، والتمييز بينهم وبين من يعتقدون أنهم بخير رغم تأثر قدراتهم، كما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات تساعد على الحد من أضرار اضطرابات النوم.
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منوعات
بالغين
نوم
ساعات نوم
صحة
نشاط
تعب
نشاطات يومية.
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