تمساح يتسلّل إلى متجر لبيع الحلوى... ومفاجأة مرعبة بانتظار الموظفين (فيديو)

في مشهد غير مألوف أثار الذعر والدهشة، دخل تمساح صغير إلى متجر لبيع الكعك والحلوى في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية متجوّلًا بين المطبخ ومكان تحضير الطعام قبل أن يصل إلى خلف المنضدة حيث فوجئ به صاحب المتجر.

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظات تسلّل التمساح الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أقدام أي قرابة 90 سنتيمترًا إلى متجر "Bagel Dock Express" في مدينة ساوثبورت يوم الخميس الماضي بعدما دخل من الباب الخلفي الذي تُرك مفتوحًا.

وأظهرت اللقطات الحيوان وهو يعبر غرفة التخزين متجهًا نحو المطبخ قبل أن يتجوّل داخل المتجر ويصل إلى المنضدة الأمامية حيث رآه صاحب المحل جيسي دريسكول الذي بدا عليه الذعر وقفز إلى الخلف قبل أن يهرع إلى الخارج طلبًا للمساعدة.

وعلى الفور اتصل صاحب المتجر بخدمات الطوارئ على الرقم 911 لتصل الشرطة المحلية برفقة فرق خدمات حماية الحيوانات التي تمكنت من السيطرة على التمساح وإخراجه بأمان من دون تسجيل أي إصابات.

ورغم غرابة الحادثة فإن ظهور التماسيح ليس أمرًا مستبعدًا في المناطق الساحلية من كارولاينا الشمالية حيث تُعد هذه الزواحف جزءًا من الحياة البرية المحلية.