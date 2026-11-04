أسماء مألوفة قد لا نسمعها كثيرًا في المستقبل: إليكم أبرزها

قد تصبح مجموعة من أسماء الأطفال المعروفة أقل انتشارًا خلال السنوات المقبلة بعدما فقدت شعبيتها لدى الأهالي في الولايات المتحدة وفقًا لتقرير جديد يرصد التغيرات في اختيارات أسماء المواليد.

وقد أعدّ موقع "BabyCenter" تصنيفًا يستند إلى أسماء أكثر من ألف طفل من مواليد عامَي 2025 و2026 في الولايات المتحدة بهدف تحديد الأسماء التي شهدت أكبر تراجع في شعبيتها.

وضمت القائمة أسماء مألوفة مثل هاري ونيكول إلى جانب أسماء أخرى بدأت تفقد حضورها بين الأجيال الجديدة ومن بينها دانييل وإزرا وديلان ودومينيك.

وأشار التقرير إلى أن بعض الاتجاهات التي كانت رائجة في تسمية الأطفال بدأت تتراجع وأبرزها اختيار أسماء ذات تهجئة غير تقليدية مثل "Charleigh" و"Alivia" و"Maddison" و"Emmitt" ما يعكس تحولًا في تفضيلات الأهالي نحو خيارات مختلفة.

كما أظهرت البيانات تراجع شعبية الأسماء المستوحاة من المدن والأماكن مثل لندن ودالاس وماليزيا وبوسطن إضافة إلى أسماء الأولاد التي تنتهي بحرف "Y" مثل هاري وغرادي وكوري وهوكسلي.

ولفت التقرير إلى أن الأسماء التي تبدأ بحرفي D وK شهدت بدورها تراجعًا ملحوظًا ومن بينها دانييل وديلان للفتيات وكايلان وكريم ودومينيك للأولاد.

في المقابل يتوقع خبراء تسمية الأطفال ارتفاع الاهتمام بالأسماء القصيرة والمؤلفة من أربعة أحرف مثل "Luca" و"Dean" و"Gwen" و"Indi" إضافة إلى أسماء تقليدية للذكور باتت تُستخدم للفتيات مثل "Drew" و"Logan" و"Stevie".