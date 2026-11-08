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رفض نقل الدم بسبب معتقده الديني... وفاة شاب تحدث انقلاباً في تعاليم دينية
منوعات
2026-11-08 | 11:16
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رفض نقل الدم بسبب معتقده الديني... وفاة شاب تحدث انقلاباً في تعاليم دينية
توفّي الشاب الأميركي إسحاق فالديز، ابن الـ26 عاماً، في ولاية تكساس إثر تعرّضه لنزيف حاد في الدماغ ناتج عن ارتطام رأسه بالأرض أثناء نوبة صرع مفاجئة. ورغم تدهور حالته ودخوله في غيبوبة، تعذّر على الأطباء إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته تتطلب نقل الدم، امتثالاً لرغبة إسحاق وبطاقة "لا للدم" التي كان يحملها التزاماً بمعتقدات طائفة "شهود يهوه" التي نشأ فيها، ليفارق الحياة في 26 آب بعد إيقاف أجهزة دعم الحياة عنه.
وتستند هذه العقيدة إلى تفسيرهم الخاص لآيات في العهدَين القديم والجديد، ولا سيما آية في سفر أعمال الرسل تأمر المؤمنين بـ "الامتناع عن تناول الدم"، حيث اعتبر قادة الجماعة أن نقل الدم إلى الجسم يُعدّ شكلاً من أشكال استهلاكه المحرّم إلهياً.
وبعد 23 يوماً فقط من وفاته، أعلنت الهيئة الحاكمة للجماعة تحولاً جذرياً في عقيدتها المستمرة منذ عام 1945، إذ ألغت الحظر الشامل وسمحت لأتباعها بقرار فردي يقضي بقبول التبرّع بمكونات الدم ومشتقّاته، كالبلازما والصفائح الدموية، مع الإبقاء على حظر "الدم الكامل" فقط، مبرّرةً ذلك بتطبيق مبادئ النصوص المقدّسة على تقنيات الطب الحديث.
وفجّر هذا التغيير المفاجئ غضباً وحزناً لدى جاكوب، التوأم للراحل إسحاق، الذي أكّد لشبكة
"بي بي سي"
أنّ شقيقه كان سيظل على قيد الحياة لو صدر هذا التوجيه مبكراً، مطالباً قيادة الجماعة باعتذار صريح للأسر التي فقدت أفراداً منها طوال عقود بسبب الحظر. وفي حين رحّبت القيادة بعودة الأعضاء الذين عُزلوا سابقاً لرفضهم القاعدة القديمة، أحدث القرار أزمة نفسية لدى بعض الأتباع ممّن صُدموا بتغيير العقيدة بعد أن كبّدتهم خسارات عائلية وشخصية قاسية.
منوعات
نقل الدم
دين
شهود يهوا
يهود
وفاة شاب
تعاليم دينية.
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