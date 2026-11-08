لوحة بـ3 ملايين دولار في خزانة ملابس لمدّة 40 عاماً... لماذا أخفتها صاحبتها؟

عُثر في خزانة ملابس داخل شقّة في مدينة نيويورك على لوحة نادرة للفنانة الأميركية جورجيا أوكيف تقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار، وذلك بعدما ظلّت مخفيّةً بعيداً عن الأنظار لأكثر من 40 عاماً.وتعود تفاصيل الواقعة إلى مهمة عائلية روتينية داخل شقة في حي "إيست فيليدج" بمانهاتن، حيث طلبت مسنة دبلوماسية سابقة من ابنة أخيها مساعدتها في ترتيب مقتنياتها الشخصية. وأثناء العمل، أشارت العمّة إلى وجود لوحة ثمينة داخل الخزانة، لتنطلق رحلة بحث بين المعاطف انتهت باكتشاف عمل فنّي مفقود منذ عقود.وبحسب دار المزادات العالمية "كريستيز، "ضَمّ الصندوق الخشبي القديم لوحة تحمل عنوان "قرب أبيكيو، نيو مكسيكو 1" رسمتها أوكيف عام 1930، وتحمل توقيعها الحرفي "أو كيه" (OK). وتُعَدّ اللوحة الأولى ضمن سلسلة من ثلاثة أعمال تصوّر قمة جبل لوبو، بينما تُعرَض النسخة الثانية منها في متحف متروبوليتان للفنون.وكانت العمة قد حصلت على اللوحة كهدية تخرّج من والدتها عام 1963 بعد شرائها بـ3800 دولار، وظلّت معلّقةً في شقّتها حتى منتصف الثمانينيات، قبل أن تقرر إخفاءها داخل الصندوق الخشبي خشيةً عليها إثر نظرات اهتمام مبالغ فيها من أحد ضيوفها أثناء لعبة "بريدج".وتستعدّ دار "كريستيز" حالياً لعرض اللوحة في مقرّها بمركز روكفلر بنيويورك، تمهيداً لطرحها في مزاد الفنون للقرن العشرين في منتصف تشرين الثاني 2026.