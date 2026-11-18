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مدعي عام التمييز في جامعة الروح القدس - الكسليك: التعاون بين القضاء والإعلام والأكاديميين يعزز الثقة بالمؤسسات
منوعات
2026-11-18 | 05:43
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مدعي عام التمييز في جامعة الروح القدس - الكسليك: التعاون بين القضاء والإعلام والأكاديميين يعزز الثقة بالمؤسسات
زار مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج جامعة الروح القدس – الكسليك، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل. وجرى خلال اللقاء البحث في مواضيع سياسية وتربوية وثقافية.
ثم انتقل الحاج إلى عقد لقاء حواري مع طلاب الجامعة، أداره الإعلامي داني حداد، واستُهلّ بكلمة لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور رزق زغيب، أشاد فيها بشخصية القاضي المقدام أحمد رامي الحاج ومسيرته، مسلطًا الضوء على صلابته وثباته وتصديه بحزم للأزمات والمنازعات المعقدة، بروح الشجاعة وهيبة الحق.
نقاش تفاعلي
ثم دار نقاش تفاعلي مع الطلاب، أجاب خلاله الحاج عن أسئلتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بانخراط المرأة في السلك القضائي وتوليها المناصب القيادية العليا. وأشار القاضي الحاج إلى أن نسبة حضور النساء في السلك القضائي اللبناني تجاوزت الخمسين بالمئة، معتبرًا أن هذا الحضور الواسع يعكس تطورًا طبيعيًا نحو تكافؤ الفرص وإثبات الكفاءة.
وحول تجاوز العوائق التقليدية، أكد أن الطموح لا يعترف بالعوائق أو العمر، مستشهدًا بتجارب إقليمية وعالمية بارزة، مثل تولي نساء مناصب رئاسة الحكومات في بعض الدول العربية والأجنبية، مما يثبت قدرة المرأة على إدارة أعلى المسؤوليات إلى جانب الرجل.
وعن الشفافية والمعايير الموضوعية، شدد على أن المباريات والامتحانات القضائية تُجرى بأقصى درجات الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع، بعيدًا من أي تمييز، ليفوز الأجدر بكفاءته.
ودعا إلى تجاوز الموروثات الفكرية والاجتماعية القديمة التي تقيد دور المرأة، مؤكداً أن المعيار الحقيقي هو الجدارة والكفاءة المهنية التي تجمع بين العقلانية والحسم في مختلف المواقع القيادية.
ونوّه بأهمية تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالقضاء في ظل الظروف الراهنة في لبنان، مشددًا على أن بناء هذه الثقة يعتمد بشكل أساسي على العمل الجاد، والأداء المتميز، والمواكبة الإعلامية المسؤولة التي تعرض كافة المواضيع بإيجابياتها وسلبياتها لتقديم صورة حقيقية وعادلة للرأي العام.
وشدد على دور التكامل المجتمعي والتعاون الفعّال بين القضاء ومختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الإعلاميون والخبراء والأكاديميون، في معالجة القضايا العامة بحيادية وتجرد، مما يسهم في خلق رأي عام واعٍ وبناء جسور الثقة الحقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة.
منوعات
مدعي عام التمييز
جامعة الروح القدس
الكسليك
التعاون
القضاء
الإعلام
الأكاديميين
الثقة بالمؤسسات.
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