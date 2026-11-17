الضمان الاجتماعي عبر OMT: خدمة جديدة تنطلق مع 4 فئات

أصبح بإمكان المخاتير، والمضمونين المتقاعدين، والمضمونين الاختياريين، والأطبّاء تسديد اشتراكاتهم والمستحقّات المتوجّبة عليهم عبر أيّ مركز OMT أو من خلال تطبيق OMT Pay.



لإتمام عملية التسديد، كل ما تحتاجونه هو رقم الانتساب (Client ID) والفئة التي تنتمون إليها.