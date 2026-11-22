بمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، رصدت كاميرا الـLBCI آراء عدد من اللبنانيين في الشارع، الذين عبّروا عن حبّهم لوطنهم وتمسّكهم بأرضه، رغم الأزمات والتحديات التي يواجهها.

وفي التفاصيل، طُرح على المشاركين سؤال عمّا سيقولونه لأجنبي يسألهم عن لبنان، فجاءت إجاباتهم محمّلة بمشاعر الفخر والانتماء، وبكلمات عفوية وعميقة عكست ارتباطهم بوطنهم، رغم كل ما مرّ به من ظروف صعبة.

وفي رسالة وجّهوها إلى لبنان بمناسبة عيد استقلاله، تمنّى المشاركون أن ينعم وطنهم بالسلام والاستقرار، مؤكدين رفضهم الهجرة وتمسّكهم بالبقاء على أرضه، مهما اشتدّت الأزمات.

وبين الحنين والأمل والإصرار، عكست هذه الكلمات صورة عن لبنانيين لا يزالون يؤمنون بوطنهم، رغم الصعوبات التي تثقل حياتهم اليومية.