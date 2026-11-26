أثار استخدام الشريط اللاصق لإغلاق الفم أثناء النوم اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ادّعاءات بأنّ هذه الممارسة تحسّن جودة النوم وتعزّز التنفّس وصحّة الفم، فضلًا عن فوائدها المحتملة لصحّة القلب والمناعة، وحتى مظهر الوجه. لكن إلى أيّ مدى تدعم الدراسات العلمية هذه الادّعاءات؟تشير الأبحاث إلى أنّ التنفّس عبر الأنف يختلف عن التنفّس عبر الفم، إذ يساهم في تنظيم تدفّق الهواء ونقل أكسيد النيتريك إلى الجهاز التنفّسي السفلي، وهو غاز يساعد على توسيع الأوعية الدموية. غير أنّ هذه الفوائد الفيزيولوجية لا تعني بالضرورة أنّ إغلاق الفم بشريط لاصق يحقّق الفوائد الصحية نفسها.تشير بعض الدراسات الأولية إلى أنّ إغلاق الفم أثناء النوم قد يساهم في الحدّ من الشخير واضطرابات التنفّس لدى فئات محدّدة.ففي دراسة شملت 20 شخصًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي الخفيف، انخفض مؤشر انقطاع النفس ونقص التنفّس من 8.3 إلى 4.7 حالات في الساعة، بعد استخدام شريط لاصق من السيليكون، كما تراجع مؤشر الشخير بشكل ملحوظ.إلّا أنّ مراجعة علمية شملت عشر دراسات أظهرت نتائج متفاوتة، إذ لم تسجّل سوى دراستين من أصل ستّ دراسات تناولت هذا المؤشر انخفاضًا ذا دلالة إحصائية، وذلك لدى المصابين بالحالات الخفيفة.وبالتالي، لا تزال الأدلة غير كافية لإثبات فعالية هذه الممارسة لدى المصابين بالحالات المتوسّطة أو الشديدة.في سياق متّصل، يبرز العلاج العضلي الوظيفي للفم والوجه بوصفه نهجًا مختلفًا، يعتمد على تدريب عضلات اللسان والشفتين والخدّين والحنك من خلال تمارين متكرّرة، بهدف تحسين وضعية اللسان وإغلاق الشفتين وتنسيق عمل عضلات مجرى الهواء.وأظهرت مراجعة علمية شملت 11 دراسة انخفاضًا في مؤشرات انقطاع النفس لدى بعض البالغين، خصوصًا المصابين بالحالات الخفيفة إلى المتوسّطة، إلى جانب تحسّن متفاوت في جودة النوم وتراجع النعاس خلال النهار.ويكمن الاختلاف الأساسي بين الطريقتين في أنّ لصق الفم يفرض إغلاق الشفتين، فيما تهدف التمارين إلى تقوية العضلات وتحسين أدائها، من دون أن تثبت الدراسات حتى الآن وجود فوائد إضافية مؤكّدة للجمع بين الأسلوبين.في المقابل، تحذّر الأبحاث من المخاطر المحتملة لاستخدام الشريط اللاصق، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف أو اضطرابات التنفّس الأكثر حدّة، إذ قد يؤدّي إغلاق الفم بالكامل إلى إعاقة مرور الهواء.كما لا تزال البيانات المتعلّقة بسلامة هذه الممارسة على المدى الطويل محدودة، فيما لم تُثبت الدراسات فعاليتها لدى الأطفال أو المصابين بانقطاع النفس النومي المركزي.ويخلص الباحثون إلى أنّ لصق الفم أثناء النوم لا يزال ممارسة قيد الدراسة، ولا ينبغي اعتباره بديلًا عن العلاجات الطبية الموصوفة لانقطاع النفس النومي، مشدّدين على ضرورة استشارة الطبيب وتقييم أسباب التنفّس عبر الفم وحالة الممرّات الأنفية قبل التفكير في اعتماده.