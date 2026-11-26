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"رأيت الشيطان ولم أنسَ صوته ونظراته المهدّدة"... مذكّرات البابا فرنسيس تكشف تفاصيل مواجهات مرعبة ورؤية "أبواب الجحيم"
منوعات
2026-11-26 | 11:00
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"رأيت الشيطان ولم أنسَ صوته ونظراته المهدّدة"... مذكّرات البابا فرنسيس تكشف تفاصيل مواجهات مرعبة ورؤية "أبواب الجحيم"
كشفت مقتطفات من المذكرات الشخصية للبابا الراحل فرنسيس أنه ادّعى رؤية الشيطان ثلاث مرات خلال حياته، إلى جانب رؤيته "أبواب الجحيم"، وفق ما ورد في كتاب "المذكرات الخاصة للبابا فرنسيس" الذي صدر يوم الثلاثاء. وفي إحدى المدوّنات التي تعود إلى عام 2021، تحدّث عن ثلاث رؤى، الأولى من داخل سيارة، والثانية خلال قداس في كنيسة، والثالثة أثناء اجتماع مع مسؤولين في الفاتيكان، مشيرًا إلى أنه لم يستطع نسيان خشونة صوت الشيطان ونظراته المهدّدة.
وتضم المذكرات، التي كُتبت بين عامي 1992 و2024، محطات أخرى من حياة البابا، أبرزها ندمه على زيارته إلى تشيلي عام 2018، على خلفية الانتقادات التي واجهها بسبب دفاعه عن أسقف اتُّهم بالتستر على اعتداءات جنسية ارتكبها أحد الكهنة. وأقرّ فرنسيس في إحدى تدويناته بأنه لم يدرك في البداية خطورة ما حدث، معربًا عن حزنه العميق إزاء الأزمة، قبل أن يعتذر لاحقًا ويستدعي أساقفة البلاد إلى روما، حيث عرضوا جميعًا الاستقالة.
كما كشف البابا أنه رأى "أبواب الجحيم" في حزيران 2018، أثناء استعداده للنوم، موضحًا أن المشهد أثار الرعب في نفسه، وأنه أمسك بالمسبحة للصلاة، محذرًا من الاقتراب من تلك الأبواب بسبب النيران التي قد تندلع منها. وأضاف أن الرب منحه الفرصة للتحرر من تلك المواجهات التي وصفها بأنها كانت مخيفة.
وأشرف الكاردينال فيكتور فرنانديز، رئيس دائرة عقيدة الإيمان في الفاتيكان وأحد المقربين من البابا، على تحرير المذكرات، التي تُعد من أوائل اليوميات الشخصية التي ينشرها بابا للعلن منذ ستينيات القرن الماضي. ويُذكر أن البابا فرنسيس تولّى قيادة الكنيسة الكاثوليكية عام 2013، واستمر في منصبه لمدة 12 عامًا، قبل وفاته في نيسان 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا.
المصدر
منوعات
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