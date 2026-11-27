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رودي بارودي من جامعة الروح القدس: مضيق هرمز ممر مائي دولي والحوار الدبلوماسي السبيل إلى سلام مستدام
منوعات
2026-11-27 | 06:40
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رودي بارودي من جامعة الروح القدس: مضيق هرمز ممر مائي دولي والحوار الدبلوماسي السبيل إلى سلام مستدام
نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك لقاءً حواريًا مع الكاتب والرئيس التنفيذي لشركة Energy & Environment Holding رودي بارودي، بعنوان: "تسليح الطاقة والجغرافيا والاعتماد الاقتصادي المتبادل"، في مكتبة الجامعة.
زغيب
بداية، رحّب عميد كلية الحقوق الدكتور رزق زغيب ببارودي، مشيدًا بخبرته الواسعة، ومؤكدًا أهمية اللقاء في مناقشة توظيف الطاقة والجغرافيا والترابط الاقتصادي أدواتٍ للنفوذ والضغط السياسي، ولا سيما في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وانعكاساته على أمن الطاقة والملاحة الدولية.
وتناول الإطار القانوني الدولي المنظّم للملاحة في المضائق الدولية، مستعرضًا التحديات المرتبطة بحرية المرور والحقوق السيادية للدول الساحلية، ومقترحًا البحث في آليات تعاون إقليمي تضمن أمن الملاحة واستمراريتها، مع تأمين الخدمات البحرية وحماية البيئة.
كما نوّه بأهمية كتاب بارودي "حروب المضائق – حالة هرمز"، معتبرًا أنه يفتح آفاقًا للنقاش الأكاديمي حول التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
بارودي
ثم تناول بارودي في مداخلته الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، مسلطًا الضوء على أبعاده الجغرافية والقانونية والاقتصادية، وانعكاسات النزاع الدائر حوله على المنطقة والاقتصاد العالمي.
واستهل بارودي مداخلته باستعراض الخلفية التاريخية للممرات البحرية وأهمية الخليج العربي باعتباره نقطة عبور استراتيجية للتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يشكّل ممرًا حيويًا للطاقة والمواد الأولية، نظرًا إلى ارتباطه بحركة نقل النفط والغاز والمنتجات الكيميائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
واستنادًا إلى مجموعة من الخرائط والبيانات، عرض بارودي الحدود البحرية وأنظمة فصل حركة الملاحة المعتمدة في المنطقة، موضحًا أن الدول المعنية سبق أن اتفقت على ترتيبات بحرية وحدود مشتركة، وأن احترام الاتفاقيات الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) يشكّل أساسًا لتنظيم الملاحة وتسوية الخلافات البحرية. كما أشار إلى التداعيات المباشرة للاعتداءات على السفن التجارية وناقلات النفط والغاز، وما تسببه من مخاطر على سلامة البحارة وحرية الملاحة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذّر من أن تداعيات الأزمة تتجاوز حدود المنطقة، إذ تهدد إمدادات الطاقة والقدرات العالمية للتكرير وسلاسل إنتاج المواد الكيميائية والأسمدة، فضلًا عن قطاع الطيران والبيئة. ولفت إلى أن نحو ثلث تجارة الميثانول المنقولة بحرًا و46% من تجارة اليوريا العالمية تمر عبر المنطقة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عاملًا مؤثرًا في قطاعات صناعية وزراعية متعددة، وفي الأمن الغذائي والاقتصاد العالمي.
وفي ختام مداخلته، شدّد بارودي على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يجوز لأي دولة أن تخنق الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل الملاحة فيه. وأكد أن الخرائط والاتفاقيات البحرية القائمة توفر أدلة واضحة وأدوات قانونية كافية لمعالجة الخلافات، مشيرًا إلى أن الحل لا يكمن في التصعيد العسكري، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار، بل في احترام الاتفاقيات الدولية والاحتكام إلى القانون.
وختم بالتأكيد على أن جميع الأدوات اللازمة لتسوية الخلافات الدولية متوافرة، داعيًا إلى العمل من أجل الحوار والدبلوماسية المكثفة، باعتبارهما السبيل إلى تحقيق سلام دائم ومستدام.
وفي الختام وقع بارودي كتابه "حروب المضائق – حالة هرمز" للحضور.
منوعات
رودي بارودي
جامعة الروح القدس
الكسليك
مضيق هرمز
ممر مائي دولي
الحوار الدبلوماسي
سلام مستدام.
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