كيف ترضي زوجتك؟... 6 خطوات لإصلاح الحياة الزوجية بعد أخطاء الماضي

لا يكفي الحب وحده لضمان استمرار الحياة الزوجية على المدى الطويل، إذ تحتاج العلاقة بين الزوجين إلى عناية يومية مستمرة وقدرة حقيقية على احتواء الخلافات. ولمَن يسعى إلى بدء صفحة جديدة واستعادة حيوية العلاقة وبداياتها، تسلّط دراسات نفسية وأبحاث اجتماعية الضوء على 6 خطوات عملية تساعد الأزواج على ترجمة رغبتهم في التغيير إلى ممارسات يومية ملموسة.



1. ضبط الخلافات وتجاوز الأنماط السلبية



أشار عالم النفس الأميركي جون غوتمان إلى 4 أنماط سلوكية تمنع استقرار العلاقة الزوجية، وهي: النقد، والازدراء، والدفاعية، والانسحاب، لافتاً إلى أنّ الانسحاب يُعَدّ الأكثر شيوعاً لدى الرجال بحسب أبحاثه. وتتجلّى خطورة هذه الأنماط في إظهار العداء عبر السخرية أو الاستهزاء أو إلقاء اللوم أو تضخيم الهفوات.



وللحدّ من هذه السلوكيات، توصي الأبحاث باعتماد أساليب حوار صحية، أبرزها انتقاد السلوك لا الشخص، والبدء بالإيجابيات قبل النواقص، إضافةً إلى الاعتذار وتأجيل النقاش عند الغضب، وتحمّل المسؤولية الشخصية بهدوء.



2. المشاركة في أعباء الانشغال وتقدير الأدوار



لا يقلّل التمسّك بالأدوار التقليدية من رضا الزوجة بحدّ ذاته، بل إنّ غياب الشعور بالمساواة والتكامل هو السبب الحقيقي وراء ذلك.



ولتحقيق التوازن، يُنصح بالإيمان بتساوي قيمة دور كلّ طرف في استقرار الأسرة، وتخفيف الأعباء اليومية عن الزوجة كالمساهمة في رعاية الأطفال، وتعزيز روح الفريق عبر الحوار والإصغاء لتفادي الانعزال العاطفي. كما تبرز أهمية الانتباه لتفاصيل البيت واستباق احتياجات الزوجة باعتبارها أعباءً يومية غير مرئية.



3. الإصغاء الفعّال والتعاطف العاطفي



يميّز الباحثون بين الاستماع السريع للردّ، والإصغاء العميق لفهم احتياج الزوجة من دون مقاطعة. ويتحقّق ذلك بترك الهاتف والتواصل البصري، وإعادة صياغة كلامها للتأكّد من فهم مشاعرها، ثمّ سؤالها عمّا تفضّله من حلول أو مشاركتها البحث عنها.



ووفق نظرية "العزو"، أوضحت دراسة من جامعة إلينوي أنّ الأزواج السعداء يرون الأخطاء عارضةً ويحسّنون الظن، بينما يربطها الأقلّ رضا بطبيعة الشخصية. ولعكس ذلك، يُنصح بالتركيز على نيات الزوجة الإيجابية وجهدها المستمر، ومساعدتها من دون انتظار مقابل، وإظهار الامتنان والمودة بانتظام.



5. تخصيص وقت منتظم للحوار الهادئ



يسهم الالتزام بثماني دقائق يومياً من التواصل الإيجابي في تحسين العلاقة الزوجية خلال أسبوعين، وذلك عبر إتاحة مساحة للحديث الحرّ دون مقاطعة، وتقبّل ما يُطرح بعيداً عن الدفاعية أو الهجوم. ويُنصح بعقد لقاء أسبوعي مدّته 20 دقيقة لمناقشة أبرز المستجدّات، والملفّات العالقة، والخطط المستقبلية، وتنسيق المهام المشتركة المرتبطة بالأسرة أو العائلتين.



6. تقليص الانشغال بالشاشات والهاتف



صنّفت مراجعة بحثية جمعت نتائج 52 دراسة شملت 20 ألف شخص الانشغال المفرط بالهاتف والتلفاز ضمن أشكال الانسحاب، معتبرةً أنّ الاستخدام القهريّ للهاتف يرتبط بانخفاض الرضا الزوجي وقد يثير الغيرة بين الطرفين.



ويمكن أن يفتح تقليص ساعات استخدام الهاتف المجال لمكاسب يومية مباشرة، مثل قضاء وقت أطول مع الأسرة، ومتابعة شؤون المنزل، ومشاركة الأطفال أنشطتهم، وممارسة الرياضة، وصناعة ذكريات عائلية إيجابية تدوم في أذهان الجميع.