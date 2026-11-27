الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
كيف ترضي زوجتك؟... 6 خطوات لإصلاح الحياة الزوجية بعد أخطاء الماضي
منوعات
2026-11-27 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كيف ترضي زوجتك؟... 6 خطوات لإصلاح الحياة الزوجية بعد أخطاء الماضي
لا يكفي الحب وحده لضمان استمرار الحياة الزوجية على المدى الطويل، إذ تحتاج العلاقة بين الزوجين إلى عناية يومية مستمرة وقدرة حقيقية على احتواء الخلافات. ولمَن يسعى إلى بدء صفحة جديدة واستعادة حيوية العلاقة وبداياتها، تسلّط دراسات نفسية وأبحاث اجتماعية الضوء على 6 خطوات عملية تساعد الأزواج على ترجمة رغبتهم في التغيير إلى ممارسات يومية ملموسة.
1. ضبط الخلافات وتجاوز الأنماط السلبية
أشار عالم النفس الأميركي جون غوتمان إلى 4 أنماط سلوكية تمنع استقرار العلاقة الزوجية، وهي: النقد، والازدراء، والدفاعية، والانسحاب، لافتاً إلى أنّ الانسحاب يُعَدّ الأكثر شيوعاً لدى الرجال بحسب أبحاثه. وتتجلّى خطورة هذه الأنماط في إظهار العداء عبر السخرية أو الاستهزاء أو إلقاء اللوم أو تضخيم الهفوات.
وللحدّ من هذه السلوكيات، توصي الأبحاث باعتماد أساليب حوار صحية، أبرزها انتقاد السلوك لا الشخص، والبدء بالإيجابيات قبل النواقص، إضافةً إلى الاعتذار وتأجيل النقاش عند الغضب، وتحمّل المسؤولية الشخصية بهدوء.
2. المشاركة في أعباء الانشغال وتقدير الأدوار
لا يقلّل التمسّك بالأدوار التقليدية من رضا الزوجة بحدّ ذاته، بل إنّ غياب الشعور بالمساواة والتكامل هو السبب الحقيقي وراء ذلك.
ولتحقيق التوازن، يُنصح بالإيمان بتساوي قيمة دور كلّ طرف في استقرار الأسرة، وتخفيف الأعباء اليومية عن الزوجة كالمساهمة في رعاية الأطفال، وتعزيز روح الفريق عبر الحوار والإصغاء لتفادي الانعزال العاطفي. كما تبرز أهمية الانتباه لتفاصيل البيت واستباق احتياجات الزوجة باعتبارها أعباءً يومية غير مرئية.
3. الإصغاء الفعّال والتعاطف العاطفي
يميّز الباحثون بين الاستماع السريع للردّ، والإصغاء العميق لفهم احتياج الزوجة من دون مقاطعة. ويتحقّق ذلك بترك الهاتف والتواصل البصري، وإعادة صياغة كلامها للتأكّد من فهم مشاعرها، ثمّ سؤالها عمّا تفضّله من حلول أو مشاركتها البحث عنها.
ووفق نظرية "العزو"، أوضحت دراسة من جامعة إلينوي أنّ الأزواج السعداء يرون الأخطاء عارضةً ويحسّنون الظن، بينما يربطها الأقلّ رضا بطبيعة الشخصية. ولعكس ذلك، يُنصح بالتركيز على نيات الزوجة الإيجابية وجهدها المستمر، ومساعدتها من دون انتظار مقابل، وإظهار الامتنان والمودة بانتظام.
5. تخصيص وقت منتظم للحوار الهادئ
يسهم الالتزام بثماني دقائق يومياً من التواصل الإيجابي في تحسين العلاقة الزوجية خلال أسبوعين، وذلك عبر إتاحة مساحة للحديث الحرّ دون مقاطعة، وتقبّل ما يُطرح بعيداً عن الدفاعية أو الهجوم. ويُنصح بعقد لقاء أسبوعي مدّته 20 دقيقة لمناقشة أبرز المستجدّات، والملفّات العالقة، والخطط المستقبلية، وتنسيق المهام المشتركة المرتبطة بالأسرة أو العائلتين.
6. تقليص الانشغال بالشاشات والهاتف
صنّفت مراجعة بحثية جمعت نتائج 52 دراسة شملت 20 ألف شخص الانشغال المفرط بالهاتف والتلفاز ضمن أشكال الانسحاب، معتبرةً أنّ الاستخدام القهريّ للهاتف يرتبط بانخفاض الرضا الزوجي وقد يثير الغيرة بين الطرفين.
ويمكن أن يفتح تقليص ساعات استخدام الهاتف المجال لمكاسب يومية مباشرة، مثل قضاء وقت أطول مع الأسرة، ومتابعة شؤون المنزل، ومشاركة الأطفال أنشطتهم، وممارسة الرياضة، وصناعة ذكريات عائلية إيجابية تدوم في أذهان الجميع.
المصدر
منوعات
زواج
زوج صالح
الإصغاء
شجار
خيانة
حوار
تفاهم.
التالي
رودي بارودي من جامعة الروح القدس: مضيق هرمز ممر مائي دولي والحوار الدبلوماسي السبيل إلى سلام مستدام
"لصق الفم" أثناء النوم يجتاح مواقع التواصل... فوائد حقيقية أم مخاطر صحية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-11-14
جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
فنّ
2026-11-14
جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
0
صحة وتغذية
2026-10-26
بصرك في خطر بسبب أخطاء يومية... و7 خطوات بسيطة لإنقاذه
صحة وتغذية
2026-10-26
بصرك في خطر بسبب أخطاء يومية... و7 خطوات بسيطة لإنقاذه
0
منوعات
2026-11-14
الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
منوعات
2026-11-14
الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
0
أخبار دولية
2026-11-20
رئيس الوزراء الإسباني يقر خلال مناظرة انتخابية بارتكاب أخطاء
أخبار دولية
2026-11-20
رئيس الوزراء الإسباني يقر خلال مناظرة انتخابية بارتكاب أخطاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
رياضة
07:06
إصابة لاعب كرة السلة علي حيدر بحادث سير (صورة)
0
منوعات
06:40
رودي بارودي من جامعة الروح القدس: مضيق هرمز ممر مائي دولي والحوار الدبلوماسي السبيل إلى سلام مستدام
منوعات
06:40
رودي بارودي من جامعة الروح القدس: مضيق هرمز ممر مائي دولي والحوار الدبلوماسي السبيل إلى سلام مستدام
0
منوعات
11:22
"لصق الفم" أثناء النوم يجتاح مواقع التواصل... فوائد حقيقية أم مخاطر صحية؟
منوعات
11:22
"لصق الفم" أثناء النوم يجتاح مواقع التواصل... فوائد حقيقية أم مخاطر صحية؟
0
منوعات
11:00
"رأيت الشيطان ولم أنسَ صوته ونظراته المهدّدة"... مذكّرات البابا فرنسيس تكشف تفاصيل مواجهات مرعبة ورؤية "أبواب الجحيم"
منوعات
11:00
"رأيت الشيطان ولم أنسَ صوته ونظراته المهدّدة"... مذكّرات البابا فرنسيس تكشف تفاصيل مواجهات مرعبة ورؤية "أبواب الجحيم"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-11-22
الصين تعارض حظرا فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على شركات صينية
أخبار دولية
2026-11-22
الصين تعارض حظرا فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على شركات صينية
0
أخبار لبنان
2026-03-14
الجميل: إما أن تفرض الدولة حصر السلاح بيدها أو تتحمل مسؤولية ترك البلاد تنزلق نحو كارثة أكبر
أخبار لبنان
2026-03-14
الجميل: إما أن تفرض الدولة حصر السلاح بيدها أو تتحمل مسؤولية ترك البلاد تنزلق نحو كارثة أكبر
0
خبر عاجل
2026-07-21
الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"
خبر عاجل
2026-07-21
الجيش يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية... ودعوة الى عدم التوجه إلى البلدة "ريثما يستقر الوضع الأمني"
0
أخبار دولية
2026-05-09
مدير عام منظمة الصحة يطمئن سكان تينيرفي: الخطر الناجم عن وصول سفينة تحمل إصابات بفيروس هانتا "ضئيل"
أخبار دولية
2026-05-09
مدير عام منظمة الصحة يطمئن سكان تينيرفي: الخطر الناجم عن وصول سفينة تحمل إصابات بفيروس هانتا "ضئيل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
أخبار دولية
06:08
الحكومة العراقية: تصدير النفط بعيدًا من سومو تهريب
0
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
أخبار لبنان
06:06
ساحة بيار صادق... في شارع مار روكس الحازمية
0
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
أخبار لبنان
06:01
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية اللبنانية تحسّنت بنسبة ٥٢ في المئة
0
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
أخبار دولية
05:54
ترامب: ندعم جهود رئيس وزراء العراق لبسط سيطرة الدولة
0
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
أخبار لبنان
03:51
اتحاد موانئ البحر المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط يكرّمان مرفأ بيروت في مالطا
0
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط بل إلى السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Sesobel… إبداع بيصنع فرق وبيكفّي رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان يودع المطران جورج خضر... رجل الحوار والإنفتاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
آزينكوف يتقدم في اتجاه تشكيل الحكومة الإسرئيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
رياضة
13:33
مباراة منتخب الأرز لكرة السلة أمام منتخب اليابان... هذه الأجواء من مجمع نهاد نوفل
2
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
أمن وقضاء
14:33
الجيش يوقف 3 مواطنين من أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة الكنيسة - بعلبك ومطلوبًا في صحراء الشويفات - عاليه
3
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:27
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات القذائف الصاروخية وفوهات الإطلاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
أمن وقضاء
09:40
الجيش يطوّق إشكالًا في منطقة الليلكي - بعبدا ويوقف 4 مواطنين
5
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:22
جدول اسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان يفتتح حديقة لشهداء الجيش في بلدة الخضر - بعلبك
7
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
خبر عاجل
14:43
تقدم كبير لمنتخب لبنان على نظيره الياباني مع نهاية الشوط الأول ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٥١-٣٨
8
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
خبر عاجل
12:01
محكمة استئناف فرنسية تؤيد أمرا قضائيا بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More