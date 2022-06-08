غادة عون للمجلس التأديبي: آسفة لإغتيالي معنويًا في ذكرى جريمة القضاة الأربعة

الإعلان

وفي الجلسة الأولى لها أمام المجلس التأديبي بعدما أحالها أمامه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، حضرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى قصر العدل في بيروت، وهي على ثقة تامة ببراءتها من كل ما ينسب اليها، وبأن ملاحقتها سياسية بإمتياز.جلسة الإستماع إلى القاضية عون أمام مقرر المجلس التأديبي القاضي جمال الحجار لم تدم لأكثر من ربع ساعة فقط إذ استمهلت لتعيين محام، فما كان بالقاضي الحجار إلا أن أرجأ الجلسة إلى السادس من تموز المقبل.وهنا علمت الـ"LBCI" أن القاضية عون وقبل أن تستمهل قالت للقاضي الحجار: "آسفة كل الأسف أنني إستُدعيت إلى جلسة في المجلس التأديبي في ذكرى إغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة"، وأضافت: "هناك نوعان من الإغتيالات، إغتيال جسدي وإغتيال معنوي. القضاة الأربعة إستشهدوا بإغتيال جسدي، وأنا يتم إغتيالي معنويًا بتشويه سمعتي وبإحالتي إلى المجلس التأديبي بملف فارغ."