بذور لبنانية تصل عبر مايكل حداد الى أكبر مرفق احتياطي للبذور في العالم

اللبناني مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أتمّ رحلته بنجاح... رحلة هدفها تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي والأمن الغذائي.

الإعلان

حداد صاحب الارادة والتصميم، اختتم في جزيرة Spitsbergen، شمال النرويج، مسيرته القطبية التي كان بدأها قبل ستة أشهر من بيروت مرورا بروما.فلم تمنعه اعاقته من السير مسافة نحو 5 كيلومترات حتى قبو svalbard العالمي للبذور - وهو أكبر مرفق احتياطي للبذور في العالم، حيث سلم حداد رسالة أمل ضمت عينات بذور من اثني عشر بلدا عربيا بينهم لبنان.