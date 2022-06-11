بلدة مجدليا في زعرتا تغرق بالنفايات... ولا حل قريبًا!

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منذ إقفال مكب عدوة النفايات في الضنية عام 2019 وتعاني معظم بلدات قضاء زغرتا الثلاث والخمسين من تراكم النفايات على الطرقات وتكدسها بجوار المنازل.وجديد هذه المعاناة، في بلدة مجدليا التي أمسى شارع مار الياس فيها بمثابة مكب للنفايات إثر إقدام عدد من أهالي القضاء على رمي نفاياتهم في الطريق، الأمر الذي فاق قدرة أهالي البلدة على تحمّل الروائح الكريهة.