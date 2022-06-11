تقارير نشرة الاخبار
11 حزيران 2022 - 13:45
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بلدة مجدليا في زعرتا تغرق بالنفايات... ولا حل قريبًا!

الاهالي يهددون والبلدية تناشد... Lebanon, news ,lbci ,أخبار النفايات, زغرتا ,بلدة مجدليا ,الاهالي يهددون والبلدية تناشد...
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Lebanon News
منذ إقفال مكب عدوة النفايات في الضنية عام 2019 وتعاني معظم بلدات قضاء زغرتا الثلاث والخمسين من تراكم النفايات على الطرقات وتكدسها بجوار المنازل. 

وجديد هذه المعاناة، في بلدة مجدليا التي أمسى شارع مار الياس فيها بمثابة مكب للنفايات إثر إقدام عدد من أهالي القضاء على رمي نفاياتهم في الطريق، الأمر الذي فاق قدرة أهالي البلدة على تحمّل الروائح الكريهة.
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