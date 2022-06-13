الإستشارات النيابية: معركة المواقف بدأت فهل سيكون التكليف هذا الأسبوع؟

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LBCI News Lebanon

موعد جديد يضرب للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة فقد يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل، وقال معنيون بهذا الموضوع إن المسألة لم تعد تحتمل تأخيرًا حتى ولو بقي الخلاف السياسي قائمًا لجهة الشخصية التي ستتم تسميتها، وإن على رئيس الجمهورية ألا يربط بين الدعوة للإستشارات والمواقف من هذه الشخصية أو تلك ولا سيما موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي ما زال معارضًا لتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.

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