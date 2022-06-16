تقارير نشرة الاخبار
16 حزيران 2022 - 13:22
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دورة التراخيص الثانية لـ ٨ بلوكات لم تجذب الشركات

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Lebanon News
لبنان الذي يحاول اللحاق بسوق الغاز والنفط في العالم والاستفادة من الحاجة الملحة لهاتين المادتين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لم يجد شركات تشارك في دورة التراخيص الثانية من أجل الفوز في النهاية برخص للإستكشاف والتنقيب واستخراج الغاز والنفط من البلوكات ١ و٢ و٣ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠.

وما كاد الوسيط الأميركي آموس هوكستين ينهي زيارته للبنان في إطار محاولة حل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، حتى أصدر وزير الطاقة وليد فياض قرارا قضى بتمديد فترة تقديم العروض لدورة التراخيص الثانية حتى ١٥ كانون الأول المقبل علما ان المهلة الأولى تنتهي نهاية هذا الشهر.
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لماذا لم تتقدم الشركات؟
 
 
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