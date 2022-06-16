دورة التراخيص الثانية لـ ٨ بلوكات لم تجذب الشركات

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لبنان الذي يحاول اللحاق بسوق الغاز والنفط في العالم والاستفادة من الحاجة الملحة لهاتين المادتين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لم يجد شركات تشارك في دورة التراخيص الثانية من أجل الفوز في النهاية برخص للإستكشاف والتنقيب واستخراج الغاز والنفط من البلوكات ١ و٢ و٣ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠.وما كاد الوسيط الأميركي آموس هوكستين ينهي زيارته للبنان في إطار محاولة حل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، حتى أصدر وزير الطاقة وليد فياض قرارا قضى بتمديد فترة تقديم العروض لدورة التراخيص الثانية حتى ١٥ كانون الأول المقبل علما ان المهلة الأولى تنتهي نهاية هذا الشهر.لماذا لم تتقدم الشركات؟