تقارير نشرة الاخبار
20 حزيران 2022 - 13:10
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إسرائيل تسعى لتعزيز كميات الغاز المستخرجة من كاريش

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Lebanon News
في الوقت الذي لا يزال فيه لبنان ينتظر ردا من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول طرحه المتعلق بالحدود البحرية مع آسرائيل بعيدا عن الخط المعروف بالخط ٢٩، يواصل الإسرائيليون العمل على استخراج أكبر كمية ممكنة من الغاز من حقل كاريش بجزئيه الجنوبي والشمالي الواقع إلى الشمال مما يعرف بالخط ٢٩.


وفي هذا المجال تقدمت سفينة الحفر stena icemax إلى الجزء الشمالي من كاريش بهدف تعميق بئر كانت قد حفرته هناك ليربَط أيضا بسفينة الاستخراج energean power المتمركزة في الجزء الجنوبي من كاريش،وكانت السفينة stena قد حفرت بئرا إلى الجنوب من حقل كاريش أيضا وأظهر اكتشافا للغاز لم يحدد حجمه بعد وتقول المعلومات إن هذا الحقل أطلق عليه اسم أثينا.
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السفينة ذاتها ستتوجه لاحقا وبحسب المعلومات المتوفرة إلى منطقة بحرية بين حقلي كاريش وتانين وهي منطقة لا تدخل ضمن ما يعرف بالخط ٢٩ وستقوم بحفر بئرين في تلك المنطقة.
 
 
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