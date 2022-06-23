موقف لافت لكتلة الجمهورية القوية من السفير نواف سلام

عندما سمت كتلة الجمهورية القوية في31 آب العام 2020 نواف سلام لتأليف الحكومة , كان لبنان في مأزق كبير .
مواطنوه ينادون بالتغيير في الشوارع , دماء ضحايا انفجار المرفأ لم تجف بعد, بيروت مدمرة, اشتباكات وضحايا في خلدة يبن عرب خلدة وحزب الله وعملية لداعش في كفتون تؤدي لسقوط 3 شهداء.
في تلك اللحظة الحرجة , لم تتردد الكتلة بتكليف سلام المهمة الصعبة, لان لا تجارب مجهولة معه, بحسب ما اعلن النائب جورج عدوان .
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