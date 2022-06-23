تقارير نشرة الاخبار
23 حزيران 2022 - 13:56
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موقف لافت لكتلة الجمهورية القوية من السفير نواف سلام

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Lebanon News
 عندما سمت كتلة الجمهورية القوية في31  آب العام 2020 نواف  سلام لتأليف الحكومة , كان لبنان في مأزق كبير .

مواطنوه ينادون بالتغيير في الشوارع , دماء ضحايا انفجار المرفأ لم تجف بعد, بيروت مدمرة, اشتباكات وضحايا في خلدة يبن عرب خلدة وحزب الله  وعملية لداعش في كفتون تؤدي لسقوط 3 شهداء.
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في تلك اللحظة الحرجة , لم تتردد الكتلة بتكليف سلام المهمة الصعبة, لان لا تجارب مجهولة معه, بحسب ما اعلن النائب جورج عدوان .
 
 
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