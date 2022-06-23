للمرّة الأولى في لبنان.. غرف صديقة للأطفال والأحداث في قصور العدل

وزارة العدل تفتتح "أولى الغرف الصديقة للأطفال داخل قصور العدل"

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LBCI News Lebanon

الأطفالُ المشاركون في الإجراءات القضائية في لبنان، يُعاملون وكأنّهم راشدون في المحاكم.. سواء كانوا مخالفين للقانون أو معرّضين للخطر، أو أطفال ضحايا أو شهود.. الأمر الذي كان يسبب لهم الكثير من الأذى النفسي..

ولكن ابتداء من اليوم، أصبحت قصور العدل الستّة في لبنان في صيدا، بعبدا، زحلة، طرابلس، النبطية وبيروت، ولاول مرة، مجهّزة لاحتياجات الأطفال الذين يشاركون في الإجراءات القضائية في المحاكم.. بعدما افتُتحت غرف الإستماع الصديقة للأطفال في قصور العدل، بعيداً عن رهبة قاعات المحاكم التقليدية.

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هي أقسامٌ تتضمن محكمة خاصّة وغرفتين، الأولى للأطفال ما دون ١٢ سنة، والثانية للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ -١٨ سنة.

صُممت هذه الغرف لتوفير بيئة آمنة للأطفال والأحداث يمكنهم من خلالها التعبير عن أنفسهم بحرية وبسريّة.

وضمن هذه المساحة، هناك لكل طفل مصدر دعم لمواكبته، وهو مندوب اجتماعي متخصص مُدرّب على حقوق الطفل وحمايته.

داخل هذه الغرف، كتيّبات وفيديوهات توضيحية لتوعية الاطفال عن حقوقهم وعن الإجراءات القضائية التي ينبغي عليهم معرفتها خلال تواجدهم في المحكمة.