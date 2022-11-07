مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: هل تُنفذ التعهدات أم تُؤجل؟

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LBCI News Lebanon

هي مشاهدُ خلابةٌ للطبيعةِ التي قد تتشوهُ مع الوقتِ بسببِ التغيّرِ المناخيّ.. لكن منعًا لذلك، ينعقدُ مؤتمرُ المناح cop 27 في شرم الشيخ على مستوى رؤساءِ الدولِ والحكوماتِ لمدةِ يومين، قبل أن تواصلَ أعمالَها التقنية لمدةِ أسبوعين.



رسائلُ عدة من زعماءِ العالم المشاركينَ لمواجهةِ تدعياتِ التغيراتِ المناخيةِ خصوصًا في ظلِ الحربِ الروسية على أوكرانيا التي أثّرت على العالم من الناحية الاقتصادية، ونتجَ عنها أزمةُ طاقة.

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