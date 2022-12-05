تقارير نشرة الاخبار
05 كانون الأول 2022 - 15:26
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قطر والامارات: صفر مشاكل بينهما

العلاقات بين قطر والإمارات.. تعودُ رويدًا رويدًا الى السكةِ الصحيحة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإمارات,قطر,العلاقات بين قطر والإمارات.. تعودُ رويدًا رويدًا الى السكةِ الصحيحة
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Lebanon News
مُرحبا بأخيه، على حد تعبيره، اصطحبَ أميرُ قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيسَ دولةِ الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سيارتِه. 

هي أولُ زيارة لرئيس دولة الامارات الى قطر منذ أن قطعَت بلادُهُ والسعودية ومعها مِصر والبحرين العلاقاِت الديلوماسيةَ والاقتصاديةَ مع الدوحة في العام 2017، بحجةِ أنّ الاخيرةَ تدعمُ متطرفينَ وهي مقربة من إيران. 
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هذه الزيارة إن دلَت على شيءٍ فإلى أن العلاقاتِ بين البلدين تعودُ رويدًا رويدًا الى السكةِ الصحيحة. 
 
 
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