في زمن ميلاد المسيح .. محاولة لحجب انشودة the 1st Noel من المنابر الاعلامية .. والسبب عبارة king of israel اي ملك اسرائيل الواردة ضمنها .....‏Ambiance onshoudit king of Israel.من حجب الانشودة وطالب بتغيير هذه العبارة هي الرقابة في الامن العام بعد استئناس المركز الكاثوليكي للاعلام.