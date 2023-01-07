تقارير نشرة الاخبار
07 كانون الثاني 2023 - 14:30
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كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟

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Lebanon News
في موزانةِ العام 2022، نصت المادة 111 على إعطاءِ زيادةٍ للعاملين والمتقاعدين في الادارات والمؤسسات العامة بما فيها المصالح المستقلة كموظفي شركة كهرباء لبنان ومصالح المياه وسكك الحديد وغيرها، اعتباراً من الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2022  تبلغ ضعفَي أساس الراتب الشهري، بالاضافة الى  ان كلّ موظفي الادارة العامة سيحصلون على غلاء المعيشة البالغة 1,925,000.
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