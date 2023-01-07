كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟

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في موزانةِ العام 2022، نصت المادة 111 على إعطاءِ زيادةٍ للعاملين والمتقاعدين في الادارات والمؤسسات العامة بما فيها المصالح المستقلة كموظفي شركة كهرباء لبنان ومصالح المياه وسكك الحديد وغيرها، اعتباراً من الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2022 تبلغ ضعفَي أساس الراتب الشهري، بالاضافة الى ان كلّ موظفي الادارة العامة سيحصلون على غلاء المعيشة البالغة 1,925,000.