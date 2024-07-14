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داء الكلب يخطف حياة طالب... وهذه الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي مثل هذه المأساة

تقارير نشرة الاخبار
2024-07-14 | 12:02
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داء الكلب يخطف حياة طالب... وهذه الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي مثل هذه المأساة
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داء الكلب يخطف حياة طالب... وهذه الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي مثل هذه المأساة

داء الكلب يخطف حياة الطالب في جامعة سيدة اللويزة، ساسين ماضي، الذي لم يُكمل العشرين ربيعًا.
 
ساسين الذي تعرض لعضّة من كلبه الخاص لم يكتشف اصابته بالمرض الا في مرحلة متأخرة، وفارق الحياة الخميس، بعد قرابة الشهرين على تعرضه للاصابة، وتداعياتها. 

فما هي الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي مثل هذه المأساة؟ اليكم التفاصيل في الفيديو اعلاه...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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