استمرار رفع الأنقاض والبحث عن ناجين من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

عند الساعة الثالثة وأربعين نفذت إسرائيل غارة على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية أسفرت عن استشهاد 14 شخصاً وجرح العشرات، وفقدان آخرين.



وأفادت المعلومات الأمنية بأن العملية استهدفت قيادات كبيرة في حزب الله.



كما أعلنت وكالات أن المستهدف هو اجتماع لقيادة قوة الرضوان في الحزب، حيث استشهد القيادي ابراهيم عقيل وعدد من القياديين الآخرين.



وأشارت المعلومات إلى أن الاجتماع الذي كان يعقد في الطابق الثاني تحت الأرض، خرج منه أحد المجتمعين على الأقل حياً.