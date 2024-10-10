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o
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غارات إسرائيلية على الكرك ورياق... هكذا كان نهار البقاع
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-10 | 13:14
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غارات إسرائيلية على الكرك ورياق... هكذا كان نهار البقاع
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غارات إسرائيلية على الكرك ورياق... هكذا كان نهار البقاع
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