الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-14 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
0
min
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
تواصل
سياسة
ترويع
السكان...
وتهديداتها
اليوم
جونية
التالي
معارك ضارية على مختلف المحاور عند الحدود الجنوبية
عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرات أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية في حيفا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:46
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ عشرين 30: استهلاك مادة البنزين انخفض بكميات كبيرة وبنسبة توازي نحو الـ50%
آخر الأخبار
15:46
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ عشرين 30: استهلاك مادة البنزين انخفض بكميات كبيرة وبنسبة توازي نحو الـ50%
0
آخر الأخبار
15:45
المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في شرق الاراضي المحتلة بطائرة ذات قدرات متطورة
آخر الأخبار
15:45
المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في شرق الاراضي المحتلة بطائرة ذات قدرات متطورة
0
فنّ
15:45
ريتا حايك من جديد... "هل رأيتم ما يستطيع الشيطان القيام به؟"
فنّ
15:45
ريتا حايك من جديد... "هل رأيتم ما يستطيع الشيطان القيام به؟"
0
آخر الأخبار
15:44
نبيل فهد لـ عشرين 30: لا حاجة للتخزين لأن المواد مؤمّنة بكميات وافرة خصوصا أنّ المطار والمرفأ يعملان والبواخر تصل بطريق منتظمة والبضاعة بطريقة عادية
آخر الأخبار
15:44
نبيل فهد لـ عشرين 30: لا حاجة للتخزين لأن المواد مؤمّنة بكميات وافرة خصوصا أنّ المطار والمرفأ يعملان والبواخر تصل بطريق منتظمة والبضاعة بطريقة عادية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الكل يريد تطبيق القرار 1701 .. إلا…
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الكل يريد تطبيق القرار 1701 .. إلا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
كيف اجتازت مسيّرة لحزب الله أكثر من 68 كلم في العمق الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
كيف اجتازت مسيّرة لحزب الله أكثر من 68 كلم في العمق الاسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
البقاع تعرض لغارات كثيفة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
البقاع تعرض لغارات كثيفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-10-09
غارة إسرائيلية جديدة على المريجة
خبر عاجل
2024-10-09
غارة إسرائيلية جديدة على المريجة
0
صحف اليوم
2024-09-16
تجمّع العسكريين المتقاعدين: التعاطي معنا سلبي (الاخبار)
صحف اليوم
2024-09-16
تجمّع العسكريين المتقاعدين: التعاطي معنا سلبي (الاخبار)
0
أخبار لبنان
2024-09-30
الجماعة الإسلامية نفت إشاعات عن وجود أسلحة لحزب الله في مركزها في شحيم
أخبار لبنان
2024-09-30
الجماعة الإسلامية نفت إشاعات عن وجود أسلحة لحزب الله في مركزها في شحيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تل أبيب مجدداً تحت القصف ... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تل أبيب مجدداً تحت القصف ... اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
المساعدات بالأطنان.. إليكم مسارها من المطار إلى المستفيدين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الكل يريد تطبيق القرار 1701 .. إلا…
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الكل يريد تطبيق القرار 1701 .. إلا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تواصل سياسة ترويع السكان... وتهديداتها طالت اليوم ساحل علما في جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
كيف اجتازت مسيّرة لحزب الله أكثر من 68 كلم في العمق الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
كيف اجتازت مسيّرة لحزب الله أكثر من 68 كلم في العمق الاسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
البقاع تعرض لغارات كثيفة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
البقاع تعرض لغارات كثيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مركبا في عين الاحتلال وخارطة محاولات التوغل تتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مركبا في عين الاحتلال وخارطة محاولات التوغل تتوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ضربةٌ قويةٌ للواء غولاني ...وتساؤلات حول ارتدادات الضربات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ضربةٌ قويةٌ للواء غولاني ...وتساؤلات حول ارتدادات الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تل أبيب مجدداً تحت القصف ... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تل أبيب مجدداً تحت القصف ... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات القصف الإسرائيلي والاشتباكات المستمرة على المحاور الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات القصف الإسرائيلي والاشتباكات المستمرة على المحاور الحدودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:56
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
خبر عاجل
10:56
صاحب المبنى المستهدف في ايطو يؤكد للـ LBCI أن الشخص الذي استأجر المنزل هو من آل حجازي وكان استأجره لـ 8 عائلات معظمهم من كبار السن مع طفل وتشير معلومات أخرى الى أن العائلات هي من آل فقيه وآل حجازي
2
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
خبر عاجل
07:45
معلومات للـ LBCI: المبنى المستهدف في ايطو يضم 4 شقق يقطنها أكثر من 20 شخصاً والمحصلة حتى اللحظة بلغت 8 شهداء
3
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
خبر عاجل
07:16
استهداف منزل على طريق ايطو - اهدن (فيديو)
4
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
خبر عاجل
05:37
تعميم لوزير التربية حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الخاصة للعام الدراسي الحالي
5
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
خبر عاجل
05:52
أدرعي إلى سكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم والانتقال فورا إلى شمال نهر الأولي
6
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
خبر عاجل
17:45
الجيش الإسرائيلي يقول ان هجوم مسيرات حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح بالغة
7
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن آل فقيه من العائلات المستأجرة في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
خبر عاجل
08:21
معلومات للـ LBCI: تبيّن أن آل فقيه من العائلات المستأجرة في ايطو ولا علاقة لمراسل المنار ووصل عدد الشهداء الى 18 بحسب معلومات اولية
8
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على محمد كامل نعيم وهو قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله من خلال غارات في النبطية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More