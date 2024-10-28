ما بعد رسالة "حزب الله" إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة...

في الداخل الإسرائليّ وفيما المعطيات كلّها لا توحي بتنفيذ وقف اطلاق النار، رسالة وجّهها "حزب الله" إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة بالاخلاء الفوريّ.



وأعلنت هيئة البث العبرية، الإثنين، أنّ الحكومة الإسرائيلية قررت عدم الانعقاد بمكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".



وقالت الهيئة: "إنّ لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه".



وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن "الكيرياه" بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.