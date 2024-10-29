الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن بدء العام الدّراسي في التعليم الرسمي في 4 تشرين الثاني.



وقال الحلبي في تصريح من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي: "رئيس البرلمان أبدى دعمه للخطة التي عرضتها أمامه، وسنباشر ببدء العام الدراسي في التعليم الرسمي في 4 تشرين الثاني".