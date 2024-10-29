الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
0
min
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن بدء العام الدّراسي في التعليم الرسمي في 4 تشرين الثاني.
وقال الحلبي في تصريح من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي: "رئيس البرلمان أبدى دعمه للخطة التي عرضتها أمامه، وسنباشر ببدء العام الدراسي في التعليم الرسمي في 4 تشرين الثاني".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
العام
الدراسي
التعليم
الرسمي
ينطلق
الاثنين
المقبل
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-21
الحلبي من السراي: العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية
أخبار لبنان
2024-10-21
الحلبي من السراي: العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية
0
أخبار لبنان
2024-10-01
الاب نصر للـLBCI: توافقنا على تأجيل العام الدراسيّ حتى الاثنين المقبل ونترقب الوضع
أخبار لبنان
2024-10-01
الاب نصر للـLBCI: توافقنا على تأجيل العام الدراسيّ حتى الاثنين المقبل ونترقب الوضع
0
أخبار لبنان
2024-09-09
الحلبي عرض مع وفد من التقدمي سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والمهني والجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-09-09
الحلبي عرض مع وفد من التقدمي سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والمهني والجامعة اللبنانية
0
خبر عاجل
2024-10-28
المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة
خبر عاجل
2024-10-28
المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر للـLBCI: وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
الخريطة الميدانية للتوغلات الاسرائيلية في الجنوب..
تقارير نشرة الاخبار
07:34
الخريطة الميدانية للتوغلات الاسرائيلية في الجنوب..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-22
الصوت الذي سمع في اجواء بيروت وضواحيها هو طيران مدني مع تغير مسار الاقلاع باتجاه شرقي البلاد
آخر الأخبار
2024-09-22
الصوت الذي سمع في اجواء بيروت وضواحيها هو طيران مدني مع تغير مسار الاقلاع باتجاه شرقي البلاد
0
عالم الطبخ
2024-09-08
طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفتي الأرز والنودلز بالخضار مع القريدس! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-08
طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفتي الأرز والنودلز بالخضار مع القريدس! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-10-27
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
2024-10-27
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
0
فنّ
2024-10-27
ندى أبو فرحات: لا ننام الا ساعات قليلة في الليل بسبب قوة أصوات القذائف حولنا
فنّ
2024-10-27
ندى أبو فرحات: لا ننام الا ساعات قليلة في الليل بسبب قوة أصوات القذائف حولنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
0
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
0
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
0
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
0
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
2
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
3
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
4
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
5
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
6
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
8
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More