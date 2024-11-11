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في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-11 | 13:37
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في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
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في فقرة ميدانيات... العميد المتقاعد حسن جوني يستبعد ان يوسع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية
*
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