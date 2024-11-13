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في ظل غياب الاتفاق السياسي اسرائيل تهول بمرحلة ثانية من التوغلات البرية
الكاتب:
إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-13 | 13:29
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في ظل غياب الاتفاق السياسي اسرائيل تهول بمرحلة ثانية من التوغلات البرية
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في ظل غياب الاتفاق السياسي اسرائيل تهول بمرحلة ثانية من التوغلات البرية
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