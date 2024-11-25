آمال شحادة للـLBCI: إسرائيل تراجعت عن رفضها مشاركة فرنسا في اللجنة المراقبة

كشفت مراسلة الـLBCI في حيفا آمال شحادة ان "اسرائيل تراجعت عن رفضها مشاركة فرنسا في اللجنة المراقبة جاء بتدخّل هوكستين مباشرةً".



وقالت "هناك تخوف لدى الإسرائيليين من وقف هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لإتفاق في غضون أيام ومن قرار أميركي أحادي الجانب بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الأمن مخصصة لوقف النار مع لبنان ما يعني تمرير القرار وإلزام إسرائيل بتنفيذه".