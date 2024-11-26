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اجتماع وزاريّ إسرائيليّ مصغّر وهجوم طال نهاريا... إليكم المعلومات

تقارير نشرة الاخبار
2024-11-26 | 03:27
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اجتماع وزاريّ إسرائيليّ مصغّر وهجوم طال نهاريا... إليكم المعلومات
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اجتماع وزاريّ إسرائيليّ مصغّر وهجوم طال نهاريا... إليكم المعلومات

كلُ الأنظار تتجهُ اليوم إلى الاجتماعِ الوزاري المصغر الذي سيُعقَدُ في مقرِ وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب عند الخامسة والنصف من عصر اليوم، لاتخاذِ القرارِ حولَ اتفاقِ وقفِ النار على الجبهة اللبنانية. 

وفيما ارتفعت في الأمس الأصواتُ المعارضة لوقف النار، ولا سيما من وزيرِ الأمن القومي إيتمار بن غفير، صدرَت مواقف متعددةً رجَحَت الإعلانَ عن الإتفاقِ خلالَ الأيامِ القليلة المقبلة.

فيما قالَ وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، إن أيّ اتفاقٍ لوقفِ النار مع لبنان سيتوقفُ على التنفيذ الذي من شأنِه، أن يُبقيَ حزبُ الله منزوعَ السلاح وبعيدًا عن الحدود.

وأكّدت مراسلة الـLBCI أمال شحادة أنّ رؤساء بلدات الشمال الإسرائيليّ يعتقدون أنّ التسوية مع لبنان تعني تهجيرهم وان سكّان الشمال يهددون بتظاهرات.

وتوقّعت أنّ نتنياهو ضَمِن التصويت في المجلس الوزاريّ المصغر، لافتتًا إلى وجود توقعات بأن يعارض وزيران أو 3 اتفاق وقف النار مع لبنان وسموتريش ليس من بينهم.
 
وأوضحت شحادة أنّ نتنياهو أجرى محادثة مع ماكرون - قبل أن تتراجع إسرائيل عن موقفها الرافض لمشاركة فرنسا، أعرب فيها عن احتجاجه لدعم القادة الفرنسيين قرار اعتقاله.

وقالت إن ماكرون ابلغ نتنياهو أنّ فرنسا مضطرة للالتزام بقرار المحكمة الجنائية، لكنّه وعد أن فرنسا ممكن أن تضمن وتستخدم الحصانة الدبلوماسية لصالح القياديين الذين يزورون فرنسا، اي أنه وعد نتنياهو بأن فرنسا ستكون مفتوحة له ولسياسيين آخرين ان كان هناك مذكرات اضافية ونتنياهو يروج لذلك على انه الدافع خلف تراجع موقفه من فرنسا."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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