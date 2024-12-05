عمل اللجنة ووقف اطلاق النار حضر في لقاء ميقاتي وبو حبيب... ميقاتي: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني

أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحِرصَ على بعضِنا البعض وعلى لبنان هو الذي يجبُ ان يتغلبَ على شكوكِنا، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والسلك الديبلوماسي، لمناقشة عمل اللجنة ووقف اطلاق النار.

وأكد " أننا نسعى للوصول الى استقرار طويل الامد، وان تكون المرجعية للدولة وحدها وان يتولى الجيش السلطة الفعلية على الارض وأن نحميه". وشدد على "ان التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الالية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، واولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية".