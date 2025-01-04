العين على مباحثات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين... اليكم جدول أعماله

في عطلة نهاية الأسبوع، العين على مباحثات الأمير يزيد بن فرحان، مسؤول الملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية. بن فرحان يعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، في زيارة تأتي قبيل أيام قليلة، من الجلسة النيابية المعينة لإنتخاب رئيس للجمهورية. فماذا في جدول أعمال بن فرحان؟