استحقاق تسمية رئيس لحكومة العهد الأولى... خارطة للأسماء

استحقاق تسمية رئيس لحكومة العهد الأولى، يطغى على الملفات كافة.



وفيما حددت بعض الكتل النيابية موقفها غدًا في الاستشارات النيابية الملزمة، ارتأت كتل أخرى التزام الصمت.



وتوازيًا تعقد كتل نيابية اجتماعات بعد ظهر اليوم لتحديد خياراتها.