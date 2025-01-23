المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا

على المقلب الاسرائيليّ، لا تزال المباحثات جارية في شأن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا.



حيث سينعقد مساءً اليوم، مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر في وقت تطالب الاكثرية بالبقاء في لبنان حتى في اكثر من خمسة مناطق جنوبية.