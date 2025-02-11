تسلّم وتسليم في وزارة الثقافة

التأكيد على المحافظة على بقاء لبنان من ضمن خارطة الثقافة العالمية رغم الصعوبات، والتأكيد على تطوير دور هذه الوزارة، كان من ضمن المواضيع التي بحثها الوزير السابق محمد المرتضى مع خلفه وزير الثقافة غسان سلامة، في حفل تسلم وتسليم في الوزارة، في حضور المديرين العامين للمديريات ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة التابعة للوزارة.