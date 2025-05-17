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تقارير تشير إلى رغبة إسرائيلية بعدم التمديد لليونيفيل في لبنان وتسريبات في الكواليس عن الموقف الاميركيّ

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-17 | 13:42
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تقارير تشير إلى رغبة إسرائيلية بعدم التمديد لليونيفيل في لبنان وتسريبات في الكواليس عن الموقف الاميركيّ
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تقارير تشير إلى رغبة إسرائيلية بعدم التمديد لليونيفيل في لبنان وتسريبات في الكواليس عن الموقف الاميركيّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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