هذا ما قاله السفير المصري لدى لبنان للـLBCI بشأن الكهرباء وغيرها من الملفات

عقب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى مصر، أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى في مقابلة خاصة مع الـLBCI، أن المحادثات شملت عدداً من الملفات، من بينها ملف الكهرباء.



وفي ما يتعلق باللجنة الخماسية، أشار السفير المصري إلى أنها ستعقد اجتماعاً مع صندوقِ النقد الدولي في نهاية هذا الشهر.