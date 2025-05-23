جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي إتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه

في قصر بعبدا، حضرت الملفات المالية بالاضافة الى ملف التعيينات في لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بوزير المال ياسين جابر.



وتفقد جابر مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية، وانتقل بعدها الى وزارة المال حيث وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه بهدف تحسينها.