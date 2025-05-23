الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي

الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان كانت محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي شارك فيها وزير الإقتصاد عامر البساط والزميل ألبير كوستانيان وتركز الحديث على نتائج زيارة الرئيس ترامب إلى دول الخليج والصفقات التي تخللتها وتأثيرها على دول المنطقة ومنها لبنان.



وفي هذا السياق علق الوزير البساط على كلام مورغان اورتاغوس لجهة الإتفاق المتوقع مع صندق النقد وتطرق إلى إصلاح القطاع المصرفي.