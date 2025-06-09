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o
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لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-09 | 08:04
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لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
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لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
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